Президент Алиев: Если Шуша – армянский город, то почему там никто не жил?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Шуша никогда не была армянским городом.

«Шуша была для армян чужим городом. Если это был армянский город, то почему он в таком плачевном состоянии? Почему не смотрели за городом и высушили все родники?», — сказал Алиев в среду на Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи. Его слова приводит «Интерфакс».

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Кроме того, Алиев отметил, что в Шуше в период армянской оккупации проживали 1,5 тыс. человек. «90% этих людей были военными и членами их семей. Если это армянский город, то почему там никто не жил? Почему город был в таком плачевном состоянии? Почему его уничтожали на протяжении стольких лет?», — подчеркнул президент.

Он также добавил: «Как мы освободили Шушу, это отдельная история, вершина героизма, синтез духовной и физической силы. Это пик самоотверженности».

Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день, отметил президент.

Президент Ильхам Алиев сказал, что для нас Шуша была священным символом: «Многие наши города, можно сказать, каждый уголок нашей страны имеет особое историческое значение. Но Шуша имела огромное символическое значение» (цитата по Report).

Президент сказал, что встретил новость об освобождении Шуши с большой гордостью: «Я горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей. Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день. Потому что десятки тысяч, а может и сотни тысяч азербайджанцев ушли из жизни, не увидев Шушу, не увидев свободу».