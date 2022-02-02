Президент Алиев: Великий лидер обратился именно к молодежи

2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

В Форуме принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отмечает АЗЕРТАДЖ.

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Президент Ильхам Алиев выступил на Форуме с вступительной речью.

Президент заявил следующее:

Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Хочу сердечно поздравить вас и всю азербайджанскую молодежь по этому случаю.

Двадцать пять лет назад Распоряжением великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане был учрежден День молодежи, и с того времени мы отмечаем 2 февраля этот день. А за год до этого Гейдар Алиев инициировал и организовал в Азербайджане первый Молодежный форум. С того времени по сей день молодежная политика всегда находилась в числе приоритетов государства. С того дня сменилось целое поколение, молодые люди, находящиеся сегодня в этом зале, в то время либо еще не родились, либо были маленькими детьми. Сменилось целое поколение, изменился Азербайджан.

Если взглянуть на азербайджанские реалии того времени, то можно увидеть, что ситуация тогда была очень тяжелой. Нашей независимости было всего 6 лет, Азербайджан только начинал независимую жизнь. Перед страной стояли огромные, серьезные, фундаментальные проблемы. С Первой Карабахской войны прошло всего три года, и были большие надежды на то, что международное сообщество, посредники в скором времени разрешат карабахский вопрос и восстановят справедливость. Такие надежды были. Ситуация во всех остальных сферах была очень тяжелой. Вы, молодежь, естественно, не застали те годы. Но это наша история, и грядущие поколения должны знать эту историю, не должны ее забывать, потому что именно благодаря правильному анализу, извлечению уроков из истории мы можем уверенно идти вперед.

В то время Азербайджан еще не полностью утвердил себя на мировой арене. Азербайджанские реалии, можно сказать, были неизвестны мировой общественности. Армянские лоббистские организации, уже тогда действовавшие и по сей день действующие против нас, распространяли лживую, искаженную информацию об Азербайджане. Конечно, одним из главных вопросов в то время было занять достойное место в международном сообществе.

Что касается экономической ситуации, могу сказать, что в то время понятия экономики вообще не было, потому что после распада Советского Союза принципы рыночной экономики в Азербайджане утвердились еще не полностью, частное предпринимательство находилось на очень низком уровне, а государственные структуры пока еще не сумели овладеть новыми методами управления. Экономический спад проявлялся повсюду, под вопросом в принципе находилось и наше экономическое будущее. Только что были подписаны нефтегазовые контракты. Вот в этом зале, прямо здесь в 1994 году был подписан «Контракт века», который во всех нас вселил большие надежды. Но спрогнозировать в то время реализацию этого проекта, конечно, было невозможно. Надежды были, но не было уверенности. Подписание в 1996 году контракта по газовому месторождению «Шахдениз» также вселило дополнительные надежды, но 25 лет назад, когда был учрежден День молодежи, конечно, никто не мог спрогнозировать, какую пользу эти проекты принесут нашей стране.

Сотни тысяч вынужденных переселенцев жили в тяжелых условиях, люди, изгнанные с родных земель, ютились в палатках, под вагонами, в неприспособленных зданиях. Такой была тогдашняя картина. Вдобавок не была создана регулярная армия, и ее отсутствие привело к поражению в Первой Карабахской войне. Наряду со всеми остальными внешними факторами, большой внешней финансовой и военной поддержкой, оказываемой Армении, следует также сказать, что в то время регулярной армии в Азербайджане не было.

В такой вот ситуации Гейдар Алиев учредил День молодежи. Помню, в то время некоторые – имею в виду представителей власти – говорили, мол, сейчас не это главное, перед страной стоят другие важные вопросы, требующие решения. Но великий лидер, проявив, как всегда, дальновидность, обратился именно к молодежи, призвал ее, дал ей свои наставления, и были предприняты практические шаги, направленные на организационное становление и подготовку молодежи для дальнейшего развития. Если мы совершим небольшой исторический экскурс, то увидим, насколько прав был Гейдар Алиев. Потому что молодежь, составляющая сегодня значительную часть нашего общества, играет очень важную роль в жизни страны. Сегодня повсюду видны инициативы, труд молодежи. Конечно, воспитание нового поколения в духе патриотизма, преданности государству занимает важное место среди заслуг Гейдара Алиева.

Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, решены основные задачи, стоящие перед страной. Конечно, я имею в виду карабахский вопрос. Мы уверенно шагаем вперед в других сферах. Если я начну перечислять основные события последних лет, то понадобится несколько часов. Просто хочу сказать, что у нынешней молодежи, естественно, более широкие возможности, и она должна пользоваться ими. Мы живем в свободной, стабильной, уверенной в себе стране. Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, и молодежь дожна быть активной для правильного определения своей дальнейшей жизни, а также для того, чтобы приносить максимальную пользу государству. Говоря об этом, я передаю азербайджанской молодежи свои сердечные пожелания, а также благодарю ее, потому что во многих случаях, особенно в Отечественной войне, роль молодежи была решающей, и мы по праву гордимся нашей молодежью.

