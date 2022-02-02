Вирусолог назвал основной путь заражения «омикроном»

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что коронавирусной инфекции легче всего проникнуть в организм человека через нос.

«Через нос более опасно, чем через рот. Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос. А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции», — объяснил он в беседе с URA.RU.

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По словам Чумакова, люди, которые сдвигают маски с носа и прикрывают только рот, наиболее подвержены заражению вирусом, так как они практически лишаются защиты.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что концентрация «омикрона» в легких в 10 раз ниже, чем других штаммов.