Товуз объявлен Молодежной столицей Азербайджана

Сегодня в рамках Молодежного форума, посвященного 25-летию Дня молодежи Азербайджана, была проведена жеребьевка между 9 городами страны.

По итогам жеребьевки Товуз был объявлен Молодежной столицей Азербайджана на 2022 год.

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Отметим, начиная с 2012 года, ежегодно один из городов и районов Азербайджана провозглашается Молодежной столицей. Молодежной столицей Азербайджана уже были провозглашены города и районы Гянджа, Билясувар, Губа, Исмаиллы, Шамкир, Балакян, Нахчыван, Шамахы, Масаллы, Гёйгёль.