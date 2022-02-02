Начался суд над братом Зии Мамедова

Начался судебный процесс по жалобе на бывшего депутата Эльтона Мамедова, представленной в порядке особого обвинения.

На процессе под председательством судьи Гюнель Самедовой в Сабаильском районном суде было объявлено, что Э.Мамедов отправил в суд письмо и сообщил, что по уважительной причине не сможет принять участие в процессе, передает АПА.

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Затем заведующий юридическим отделом Аппарата Президиума НАНА Кямал Алиев, представивший жалобу в порядке особого обвинения, представил в суд дополнительное заявление в связи с жалобой.

К.Алиев отметил, что после того, как он обратился с жалобой в суд, Э.Мамедов, выступив на одном из ютуб-каналов, повторно оскорбил его.

Суд оставил без рассмотрения это заявление.

В связи с тем, что Э.Мамедов не смог принять участие в процессе, заседание было перенесено на 9 февраля.

Отметим, на Э.Мамедова подана жалоба в порядке особого обвинения. Истец обратился в Сабаильский районный суд и потребовал, чтобы Э.Мамедову предъявили обвинение по статье УК 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Напомним, бывший заведующий Управлением делами НАНА, бывший депутат Эльтон Мамедов брат бывшего министра транспорта Зии Мамедова.