Вновь открывшиеся обстоятельства: Гостья передачи Səni axtarıram рассказала об убийстве свекрови

Генеральная прокуратура отреагировала на информацию, распространенную в ходе передачи Səni axtarıram («Ищу тебя») на телеканале ARB, которая транслировалась 1 февраля 2022 года.

Приглашенная на передачу жительница Агджабединского района Афсана Джафарова заявила, что она толкнула свою свекровь Фахранду Ибрагимову (1962 г.р.), что стало причиной смерти последней. Отметим, что женщина умерла 23 февраля 2020 года.

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В связи с этим возобновлено следствие по факту смерти Ф.Ибрагимовой, дело взято под особый контроль генпрокурора.

В сообщение прокуратуры говорится, что на основании статьи 126.6 УПК АР, признание лицом своей вины в совершении преступления может считаться основанием для предъявления ему обвинения только в случае подтверждения фактов и при наличии достаточных доказательств по делу.

С учетом того, что Афсана Джафарова дала противоречивые показания по факту преступления, для объективного расследования всех деталей по делу проводятся комплексные следственные мероприятия.

О результатах расследования, прокуратура проинформирует общественность.