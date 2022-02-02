АФФА опасается армянской провокации и обратилась к УЕФА

АФФА обратилась к УЕФА в связи с предстоящей игрой плей-офф Лиги чемпионов «Марсель» — «Карабах» во Франции.

Об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

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Он принял участие в пресс-конференции, организованной после конференции и заседания Исполнительного комитета Ассоциации.

Э.Мамедов отметил, что в ходе встречи обратился в УЕФА для предотвращения возможных армянских провокаций.

«Мы оказываем поддержку организации международных матчей, как национальных, так и клубных. Город Марсель отличается. В связи с этим мы напрямую обратились в УЕФА. В эти выходные у нас будут десятки встреч в видео-формате. Мы направили письмо генеральному секретарю, вице-президенту организации. Я буду обсуждать это с ним на следующей неделе. Для нас важно, чтобы «Карабах» спокойно играл в футбол. Против нас все время пытаются устроить какую-то провокацию. И здесь, скорее всего, будет назначен специальный представитель по безопасности. Вероятно, будет дополнительный представитель УЕФА. Кроме того, мы направили письмо послу Франции, они также поднимут вопрос на государственном уровне», — цитирует его АПА.

Отметим, матч «Марсель» – «Карабах» состоится 17 февраля.