«Похудел и чувствую себя хорошо»: Эльмар Мамедъяров рассказал о своей жизни после отставки

Экс-глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедъяров рассказал о своей жизни после отставки.

В беседе с изданием Qafqazinfo, дипломат отметил, что в его жизни «многое изменилось»:

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«Когда я был министром, я работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А сейчас я отдыхаю. Находясь больше года дома, я наблюдаю за тем, что происходит в мире. Продолжаю давать советы. Я не попрощался с политикой. Мне до сих пор звонят и спрашивают мое мнение о тех или иных событиях».

Мамедъяров также рассказал, что «активно занимается спортом»:

«Я люблю спорт. Вот похудел и чувствую себя хорошо. Раньше у меня был очень плотный график, я был в разъездах, летал на самолете. Но сейчас у меня нет такого рабочего графика. Иногда я пишу политические статьи».

Он также рассказал, что не считает «хорошей идеей находиться» в соцсетях, где ведутся «кухонные» разговоры: «Я хочу делиться своими мыслями с лицами, принимающими решения. Социальные сети мне не интересны».

Говоря о решении карабахского конфликта, дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день «практически все вопросы решены».

«Армяне, проживающие в Карабахе, также являются гражданами Азербайджана. Кто хочет там остаться – пожалуйста, кто не хочет, может переехать в Марсель, Лос-Анджелес, Москву. Они вольны идти, куда хотят».