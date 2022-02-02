Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем-10-14° тепла. В Баку ночью будет 3-5° тепла, днем 12-14° тепла.

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Атмосферное давление понизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки в виде снега. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 7-12° тепла.