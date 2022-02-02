Членов Академии наук призвали отправить в отставку Рамиза Мехтиева

Депутат азербайджанского парламента, профессор Муса Гасымлы потребовал отставки главы НАНА Рамиза Мехтиева. Парламентарий написал статью, в которой раскритиковал экс-главу президентской администрации.

«После того, как Рамиз Мехтиев был избран президентом НАНА в конце 2019 года, научная среда в Академии начала исчезать, ее место заняли административный метод управления, интриги, сплетни. Это надоело людям, занимающимся наукой. В организации и управлении наукой возник хаос», – приводит выдержки из статьи Гасымлы АПА.

Он отмечает, что из-за царящей унылой среды часть ученых, особенно молодежь, покидает институты академии, а самоотверженные люди, посвятившие свою жизнь науке, тонут в напряженной психологической атмосфере.

Парламентарий подчеркнул, что ставший сегодня главным препятствием в развитии науки НАНА Рамиз Мехтиев должен уйти в отставку.

«Если сам Рамиз Мехтиев не уйдет в отставку, то действительные члены и члены-корреспонденты НАНА во имя будущего азербайджанской науки должны собраться на общее собрание и отправить Рамиза Мехтиева в отставку. Этого требуют настоящее и будущее нашей науки», – отметил Гасымлы.