Российская авиакомпания открывает авиарейс из Москвы в Гянджу

C 9 февраля российская авиакомпания Utair запускает новый международный маршрут Москва — Гянджа. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Вылет из московского аэропорта Внуково — в 06:05 (GMT +3), посадка в Гяндже — в 10:00 (GMT +4), вылет в обратном направлении из Гянджи — в 11:30, посадка в аэропорту Москвы — в 13:35», — сообщили в Гянджинском аэропорту.

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Стоимость билетов составит от 102 евро.