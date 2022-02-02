В Азербайджане появились живодеры, торгующие лисьими шкурами: фото

В социальной сети Facebook довольно часто распространяется и обсуждается информация о лисах, ворующих кур у дачников. В отдельных форумах на эту тему пользователи даже обсуждали методы защиты курятников, укрепления заборов и способы истребления лис.

Судя по всему, данная информация оказалась весьма полезной для тех, кто решил сделать деньги и построить бизнес на истреблении лис.

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Поводом для данной статьи послужила распространенная в соцсети тревожная информация, а именно — объявление живодерского характера, размещенное в одной из групп по продажам. В нем говорится о продаже лис, а также шкур этих животных (лисят). К объявлению прилагаются фотографии пойманных животных, запертых в клетках.

Разместившие пост о помощи задаются вопросом: «Насколько законно отлавливать диких животных, содержать их в неволе, пускать на убой?». В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана подтвердили, что действия лиц, истребляющих диких животных, незаконны. Тем более, неизвестно, есть ли у этих людей лицензия на охоту и содержание диких животных в вольерах, проходят ли животные санитарный контроль, нет ли у них бешенства и так далее.

Как заявил в беседе с Minval.az начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, такие факты требуют серьезной проверки.

Сотрудник Minval.az оставил госслужбе контакты живодеров, размещенные в объявлении, и предоставил фотографии, выложенные в сеть.

Но надежды на то, что соответствующие службы поймают и привлекут живодеров к ответственности, мало, поскольку наши попытки связаться по контактному номеру ни к чему не привели. «Мы не продаем лис, и вообще, не занимаемся реализацией шкур и разведением животных», — вот, что отвечает женщина, поднимающая трубку телефона.

Призыв к общественности о помощи в выявлении живодеров, размещен в соцсети уже сутки и вполне вероятно, что злоумышленники проявили осторожность и уже успели сменить номера телефонов. Но они могут появиться снова.

В минэкологии пообещали провести расследование по данному факту и попросили при первом же появлении аналогичных случаев не поднимать шум, чтобы не спугнуть живодеров, а сразу же звонить на «Горячую линию», чтобы сотрудники ведомства приняли экстренные меры по отношению к нарушителям.

Яна Мадатова