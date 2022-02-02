Ровнаг Абдуллаев рассказал о введении новшеств в сферу отечественного футбола

«Выражаю признательность всем представителям футбольной общественности, участвовавшим в конференции».

Об этом на сегодняшней Отчетной конференции АФФА сказал президент ассоциации Ровнаг Абдуллаев.

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Он рассказал о значении Фонда развития футбола в развитии этого вида спорта. По его словам, в «это трудное время футбольная общественность, АФФА сделали всё, что в их силах для развития футбола». Также он рассказал, что планируется сделать для развития отечественного футбола.

«Будут внедрены новшества во имя развития нашего футбола. Для увеличения числа команд и обобществления футбола будут созданы общественные фонды. Здесь важнее даже не финансы, а то, чтобы люди стали хозяевами своих команд. Обобществлению футбола служит даже один манат каждого члена клуба. Если какие-то болельщики, какой-то город сделают один шаг для того, чтобы поднять там развитие футбола на более высокий уровень, то АФФА сделает два шага в этом направлении», — отметил он.