Началось строительство станций на железной дороге Барда-Агдам

На реконструируемой железной дороге Барда-Агдам начато строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кёчерли и Тезекенд.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», протяженность железнодорожной линии Барда-Агдам составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство 4 станций, 3 мостов, 23 переездов и 127 искусственных инженерных сооружений.

Строительные работы ведутся в два этапа. На первом этапе будет построено 20,78 км, а на втором этапе – 26,32 км железной дороги.