В Баку больным COVID-19 женщинам сделали «кесарево»: у одной — тройняшки, у другой — четверняшки

У одной из беременных женщин, инфицированных COVID-19 и помещенных в Клинический медицинский центр из-за ухудшения состояния, родились тройняшки, у другой – четверняшки.

Как сообщили в пресс-службе КМЦ, 26 января 44-летняя беременная женщина, доставленная в Центр, была помещена в реанимацию из-за дальнейшего ухудшения состояния:

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«Врачи приняли решение провести 31 января кесарево сечение. У женщины родилась тройня – девочки весом 1 200, 1 180, 755 гр. В настоящее время состояние двух новорожденных удовлетворительное, одного – тяжелое. Другая женщина также была прооперирована, на свет появились четверняшки – 3 девочки и 1 мальчик. Вес младенцев — 1 340, 1 440, 1 250 и 1 300 гр. Состояние двоих из них стабильное, других двоих – тяжелое», — говорится в сообщении.