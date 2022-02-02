Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay

Продукция, произведенная в Азербайджане, будет продаваться на платформах электронной коммерции Amazon и eBay.
Продажи будут осуществляться через портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.
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Продукция будет представлена покупателям под брендом «Made in Azerbaijan».
Напомним, что за 5 лет деятельности портал Azexport принял заявки из 145 стран на сумму 2,7 млрд долларов США.