Началось строительство автомобильной дороги Агдам-Физули

Дан старт реализации еще одного проекта дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, речь идет о строительстве автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен 17 октября 2021 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район.

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Строительство дороги осуществляется в рамках «Проекта реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий», утвержденного распоряжением Ильхама Алиева в августе 2021 года.

Протяженность дороги составит 64,8 километра, ширина проезжей части — 15 метров. В настоящее время на автодороге Агдам-Физули ведутся земляные работы. Также предусмотрено строительство 60 водопроводных труб, 5 подземных переходов и 3 новых автомобильных моста через дорогу.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам, будет проходить через Агдам, Агджабеди, Физули. Будущая дорога обеспечит проезд людей из Барды в Агдам, Физули, и в обратном направлении.