Гаджиев: Азербайджан рассчитывает на расследование военных преступлений за годы оккупации

Азербайджанский народ, который в этом году отмечает 30 годовщину Ходжалинского геноцида, ожидает всестороннего расследования военных преступлений за годы оккупации, что является необходимым условием восстановления справедливости и будущего примирения.

Об этом в своем выступлении на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

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«Это совершенно неприемлемо для нашего народа видеть ту степень разрушений, которым подверглись территории страны за годы оккупации, где буквально нет ни одного целого здания или дома, не оставлено камня на камне. Но мы переворачиваем эту страницу истории», — сказал он (цитата по Report).

По словам помощника президента, если прежде Азербайджан причислялся к десятку стран, наиболее загрязненных минами, сейчас, к сожалению, он в первой пятерке. Пока Армения не хочет идти на сотрудничество по очистке от этих мин, помощь международного сообщества, в том числе США, очень ценна для Азербайджана.

Х. Гаджиев также затронул вопрос об опыте поиска пропавших без вести лиц, в частности комиссии, созданной на Балканах. «У нас все еще числятся пропавшими без вести более 4 тысяч человек. Поэтому подобный опыт был бы полезен для Азербайджана», — сказал он.