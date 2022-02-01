Зарплата Обамеянга в «Барселоне» составит лишь €5 тыс. в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг будет получать в каталонской «Барселоне» непривычно низкую зарплату.

Габонский форвард будет получать €5 тыс. в неделю в «Барселоне», сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo. Отмечается, что в следующем сезоне у него повысится зарплата.

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Футболист присоединится к каталонской команде в статусе свободного агента. По информации СМИ, о трансфере Обамеянга станет известно 1 февраля.

В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» 163 встречи, отметился 92 голами и 21 ассистом.