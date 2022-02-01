Гаджиев призвал американские компании инвестировать в восстановление освобожденных территорий Азербайджана

«Энергетическая безопасность является важным компонентом американо-азербайджанского сотрудничества»

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на вебинаре “30 лет дипломатических отношений между США и Китаем”, организованном Caspian Policy Center. Его слова приводит АПА.

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Хикмет Гаджиев отметил, что поддержка правительства США и активное участие американских компаний дают возможность Азербайджану самостоятельно и напрямую экспортировать свои углеводородные ресурсы на международные рынки: «Азербайджан-страна, в которую США вложили больше всего инвестиций на Южном Кавказе — это около 19 миллиардов долларов США. В Азербайджане действуют около 300 американских компаний. Азербайджан также поощряет инвестиции в экономику США. Но мы должны сделать больше для расширения экономических и торговых связей.

Восстановление освобожденных территорий является приоритетом в деятельности правительства Азербайджана. Мы также призываем американские компании инвестировать и более активно участвовать в поддержке усилий правительства Азербайджана по реконструкции, реабилитации и восстановлению на этих территориях (на освобожденных территориях).

У нас есть обязательства по восстановлению 7 новых городов из руин, на освобожденных территориях все разрушено”.

Х. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан, решая основной вызов безопасности, переходит от концепции внешней политики, основанной на безопасности, к концепции экономической политики.