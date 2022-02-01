От коронавируса в Азербайджане скончался 21 человек

В Азербайджане зарегистрировано 5223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2319 пациентов вылечились.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

На сегодняшний день в стране выявлено 663693 факта заражения COVID-19, из них вылечились 627342 человека, 8755 скончались, активно больных — 27596.

За последние сутки проведено 15945 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период — 6172333 теста.