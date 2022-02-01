Найденная в колодце 4-летняя Марьям подвергалась побоям — Minval.az выяснил шокирующие детали громкого дела

Ужасающие подробности выяснились в ходе расследования по делу об исчезновении 4-летней Марьям Гусейнли, чье тело было найдено 31 января в 10-метровом колодце на территории поселка Гала Хазарского района.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, ребенок стал жертвой убийства. В качестве подозреваемого в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан житель дачного массива «Хашахуна» поселка Гала Мехман Мансуров (1990 г.р.).

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Отметим, что в начале января отец Марьям — Талех Аллахъяров оставил ее на несколько дней у соседей, а сам уехал неизвестно куда. 23 января мужчина вернулся и хотел забрать дочь, однако соседи заявили, что не знают, где она. Не оказалось дома и самого Мехмана Мансурова. После этого отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении дочери.

Во время допроса задержанный показал, что Марьям якобы внезапно скончалась, произошло это 22 января. Свою вину в убийстве задержанный не признает. Он заявил, что бил девочку, когда она не слушалась его, но только и всего. 22 числа он обнаружил ребенка без признаков жизни и даже пытался сделать ему искусственное дыхание. Но поняв, что малышка мертва, Мансуров решил избавиться от тела. Он обратился за помощью к сыну своей сожительницы — 15-летнему А.Дж., и велел ему бросить тело ребенка в колодец, а затем засыпать его землей, что тот и сделал.

Однако следствию известно, что ребенок систематически подвергался побоям.

Пока в качестве обвиняемого по делу проходит один человек. Ведется проверка на предмет выявления причастности к убийству других домочадцев Мансурова. Как минимум они причастны к сокрытию преступления.

Что касается семьи жертвы преступления, то она, по описанию правоохранителей, неблагополучная. Мать бросила малышку на Аллахъярова и ушла. Мужчина же ведет беспорядочный образ жизни.

Следствие по факту продолжается.

Рамелла Ибрагимхалилова