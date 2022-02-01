В Москве покажут азербайджанские фильмы

В московском кинотеатре «Иллюзион» при поддержке Министерства культуры состоится показ азербайджанских фильмов.

Как сообщили в министерстве, показ пройдет с 7 по 15 февраля.

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В программу показа включены 19 фильмов в жанрах комедии, триллера, детектива, социальной драмы. Наряду со снятыми в советское время такими экранными произведениями, как «Хлеб поровну», «Волшебный халат», «Наш учитель Джабиш», «Следствие», в программу вошли и такие современные фильмы, как «Внутренний остров», «Среди рассыпанных смертей», «Последний».

Отметим, наряду с показом фильмов предусмотрены и лекции кинокритиков, встреча с режиссерами.