Депутат хочет ездить в Милли Меджлис на велосипеде

«В последнее время повышение тарифов и штрафов вошло в моду».

Об этом сегодня во время обсуждения проекта закона «О дорожном движении», заявил депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев, передает АПА.

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По его словам, новые штрафы и тарифы вызывают недовольство на фоне пандемии: «Если у водителя нет парковочного места, то за что мы можем его оштрафовать? Говорят о велосипедных дорожках, но мы часами застреваем в пробках на дорогах. Велосипедная дорожка только на бульваре. Если будет велосипедная дорожка, я поеду в парламент на велосипеде».