AZAL возобновят рейсы из Баку в Актау

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возобновят рейсы между Баку и казахстанским Актау с 18 февраля, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авиарейсы между Актау и Баку будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и суббота) самолетами Airbus A319.

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Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании. «Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами», — говорится в сообщении.