Чиновник рассказал о состоянии девочки, ставшей матерью в 11 лет

Обнародовано состояние 11-летней девочки, забеременевшей в Имишли, и доставленных из Шамахы несовершеннолетних.

На пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и целям в 2022 году, председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов сказал, что в настоящее время несовершеннолетние находятся в центре социального обслуживания.

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«Ведется работа по адаптации детей. 11-летняя девочка ходит в школу. Детям будут предоставлены все социальные услуги в учреждении. Оказывается всяческая поддержка для реабилитации детей. В будущем мы проведем оценки, чтобы предотвратить подобные случаи», — сообщил чиновник.