Дежурная часть: изнасилование, вымогательство денег и без вести пропавшие школьницы

Гражданин России вымогал у сумгайытца 200 тысяч долларов

Сотрудники Управления полиции Хазарского района задержали 31 января гражданина России Мамеда Наджафова (1980 г.р.) и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР. Мужчина обвиняется в том, что начиная с 2017 года до последнего времени угрожал, физической расправой жителю Сумгайыта Вагифу Исаеву (1955 г.р.) и членам его семьи. Все это время Наджафов требовал от потерпевшего выплатить ему 200 тысяч долларов США. По факту ведется следствие, выясняются детали преступления.

В Баку мужчина скрылся с места ДТП, в котором пострадали полицейские

В Хатаинском районе, на улице Мухаммеда Хади, 31 января примерно в пять вечера автомобиль Opel столкнулся с Mercedes, управляемым сотрудником Отряда быстрого реагирования, сержантом полиции Гусейном Гаджиевым (1997 г.р.), в связи с чем полицейская машина перевернулась на дороге. Водитель Opel Бабек Джафаров (1981 г.р.) сразу же скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Гаджиев и его напарник Хаям Алиев (1987 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Ведется работа над поимкой злоумышленника.

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Выявлен фальшивый военный билет

Фальшивый военный билет, выданный в прошлом году на имя жителя Баку О.Фараджева, выявили сотрудники Управления полиции Сабаильского района. Подозрения правоохранителей вызвали подпись и печать, проставленная в билете. В настоящее время прокуратура района приступила к разбирательству и поискам предприимчивого «военкома», раздающего фальшивые военные билеты.

В Баку 16-летняя девушка изнасилована двумя мужчинами

Заявление об изнасиловании поступило 31 января в 1-е отделение полиции Хазарского района. 16-летняя жительница столицы показала, что 30 января в 19:00 на базе строительных материалов, расположенной в поселке Шаган, была изнасилована двумя мужчинами. Пострадавшая назвала имена насильников. Но поскольку последние пока еще не задержаны, их имена не разглашаются.

Пропали без вести 16-летние школьницы

В Бинагадинском районе Баку пропали без вести две 16-летние девушки. Учащаяся школы №144 Ирада Ширалиева (2006 г.р.) пропала в 13:00, после того, как вышла из здания учебного заведения, расположенного на улице А.Мамедова. Другая девушка Сабина Алимурадова – сверстница Ширалиевой в 12:00 вышла из дома, расположенного на улице Узеира Гаджибекова и назад не вернулась. Расследованием исчезновением девушек заняты сотрудники 7-о отделения полиции указанного района.

Отметим, что за сутки по столице зарегистрировано 44 кражи, 11 из которых раскрыты. В основном, все хищения мелкие. Всего за сутки зарегистрировано 84 преступления.

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