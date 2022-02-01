Минарет мечети «Абу-Бакр» демонтирован, проводится ремонт

В связи с тем, что расположенная в Наримановском районе Баку мечеть «Абу-Бакр» находится в аварийном состоянии, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал соответствующее поручение Исполнительной власти города Баку в связи с проведением в мечети реставрационно-восстановительных работ. Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Исполнительной власти города Баку.

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Отмечено, что учреждения ИВ города Баку начали ремонтные работы:

«В ходе инженерно-геологических работ, проведенных на территории, было установлено, что при строительстве мечети были допущены серьезные конструктивные ошибки, из-за несоблюдения строительных норм здание и один из минаретов мечети пришли в аварийное состояние. В связи с этим подготовлена проектно-сметная документация по восстановительно-укрепительным работам в мечети, находившийся в аварийном состоянии минарет демонтирован, и уже ведутся работы на основании нового проекта».