В Загатале отсидевший 25 лет за наркотики мужчина снова пойман с марихуаной

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции, задержан мужчина, занимавшийся продажей наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе Шекинской региональной группы МВД, задержан житель города Хафиз Магеррамли, который ранее был осужден на 25 лет за незаконный оборот и культивацию наркотических средств, а также за грабежи и кражи.

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При осмотре принадлежавшего ему транспортного средства марки «Форд» были обнаружены 20 спичечных коробков с марихуаной, которые он прятал под сиденьем для продажи.

При осмотре его дома было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 300 граммов марихуаны.

В отношении Х.Магеррамли в Загатальском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.