УЕФА судится с пиццерией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал исковое заявление на пиццерию Pizza Wolke. Об этом сообщила медиа-служба компании в Instagram.

УЕФА не понравилось, что в меню заведения есть пицца под названием Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League), проводимой под эгидой футбольной организации.

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В пиццерии отметили, что получение письма с подобным обращением говорит, что их компания находится на правильном пути.