Мбаппе станет игроком «Реала»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе согласился на переход в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bild.

По информации источника, форвард сборной Франции по контракту с мадридцами будет получать €50 млн в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ожидается, что переход Мбаппе в «Реал» состоится летом 2022 года, по истечении срока контракта с ПСЖ.

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В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал девять результативных передач.