Член парламента напомнил о важности вакцинации

В последние дни в Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом, и единственным выходом в данной ситуации является вакцинация.

Об этом сказал в понедельник заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Чтобы противостоять инфекции, предотвратить в случае заражения тяжелое течения заболевания необходимо вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины. Считаю своим долгом напомнить всем и каждому о важности вакцинации ради своего здоровья», — отметил Махмудов (цитата по «Trend»).