Лэмпард возглавил «Эвертон»

Легендарный в прошлом полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Эвертона», сообщает «Лайф».

«Для меня большая честь представлять и управлять клубом такого масштаба и традиций, как футбольный клуб «Эвертон». Поговорив с владельцем, председателем и правлением, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать», — заявил Лэмпард.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Добавим, что Фрэнк Лэмпард после окончания карьеры игрока успел поработать в клубе «Дерби Каунти» в качестве главного тренера, а затем был наставником «Челси». Однако спустя полтора года после назначения он был вынужден оставить свой пост.