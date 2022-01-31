Хафиз Мамедов заплатил в казну 600 тысяч манатов

Хафиз Мамедов уплатил долги по налогам и обязательные государственные социальные выплаты на сумму 600 тысяч манатов.

Как говорится в сообщении Государственной налоговой службы, решением Ясамальского районного суда 25 января 2022 года в отношении предпринимателя Х.Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбужденному по статье УК 213.3 за уклонение от выплаты долгов по налогам и обязательных государственных социальных выплат в размере 1.465.200 манатов по предприятиям, которыми он фактически руководил.

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Х.Мамедов согласился с обвинением, выдвинутым против него в процессе следствия, выплатил долги по налогам и обязательные государственные социальные выплаты на сумму 600 тысяч манатов, обязался выплатить остаток долга в течение 1 недели.

С учетом этого, 31 января Ясамальский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката Х.Мамедова об изменении на домашний арест избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста.