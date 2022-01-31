Очный прием по оценке инвалидности будет проводиться онлайн или на основании регистрации по «Whatsapp»

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения очный прием граждан по вопросам оценки инвалидности будет проводиться только онлайн или на основании регистрации по «Whatsapp».

Как говорится в сообщении министерства, граждане, желающие, чтобы их приняли в агентстве в очной форме, могут записаться в очередь, выполнив вход по линку www.dtsera.az или отправив свои персональные данные на WhatsApp-номер (+994) 99 8191923. Время приема будет указано в ответном сообщении, которое они получат.

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