В Азербайджане 14 пациентов с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлено еще 2186 случаев заражения коронавирусом, 764 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров. 14 пациентов с коронавирусом скончались.

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До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 658 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 625 023 человек вылечились, 8 734 человека скончались, число активных больных – 24 713.

За прошедшие сутки проведено 7 232 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 156 388 тестов.