Синоптики предупреждают о сильном ветре

Обнародована информация в связи с ожидаемыми погодными условиями

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове вечером 31 января ожидается юго-западный ветер, который днем 1 февраля сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с.

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В районах Азербайджана вечером 31 января юго-западный ветер днем 1 февраля сменится на северо-западный, порывы усилятся до 20-25 м/с.