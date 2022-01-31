Выяснились некоторые подробности попытки суицида в уджарской школе

Житель села Гарадаглы Уджарского района Азизов Ниджат Фархад оглу обратился в отдел образования Уджарского района с устным заявлением, к министру образования с письменным заявлением о том, что его дочь Захра Азизова, обучающаяся в 8-м классе средней школы вышеназванного села, подверглась давлению и оскорблениям со стороны одноклассницы Незрин Дашдемирли, в результате чего Азизова совершила попытку суицида, перерезав себе запястье. Об этом АПА сообщили в отделе образования Уджарского района.

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Было отмечено, что оба обращения были изучены. Сотрудники отдела образования побывали в школе села Гарадаглы, изучили обстоятельства инцидента. Стало известно, что между одноклассницами произошел конфликт, который длился несколько месяцев. Отношения между ними испортились также из-за конфликта между родителями. В школе было проведено внеочередное заседание Педсовета и родительское собрание, было предложено перевести детей в другую школу, однако обе семьи не согласились с предложением. В настоящее время руководство школы и классный руководитель усилили контроль над классом.