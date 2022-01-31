В Баку сотрудники МЧС извлекли тело 4-летней девочки из колодца (обновлено)

Сотрудники МЧС извлекли тело 4-летней девочки из колодца.

Сообщается, что в МЧС поступило обращение с просьбой помочь извлечь тело ребенка из колодца глубиной около 10 метров во дворе поселка Гала Хазарского района Баку.

На место происшествия были вызваны соответствующие спасательные подразделения. В результате принятых мер тело Гусейнли Марьям Талех гызы, 2018 года рождения, извлечено из колодца и передано по назначению.

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В Баку обнаружено тело 4-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории Хазарского района тела Марьям Гусейнли (2018 г.р.).

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Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Хазарского района проводится расследование.