Экс-глава ИВ Билясувара отказался признать свою вину в суде

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда состоялось заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

На процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Мушфига Мамедова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

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На суде Махир Гулиев не признал себя виновным. В ходе процесса были допрошены 22 свидетеля по уголовному делу. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

30 апреля 2020 года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.