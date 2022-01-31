«Кавказское воспитание»: как милосердие бакинского мишки Зузу спасло жизнь 3-летней девочке в Ташкенте

Вчера Minval.az опубликовал заметку о неадекватной женщине, пришедшей в Ташкентский зоопарк и перекинувшей 3-летнего ребенка в вольер с медведем. Согласно информации, женщина находилась в депрессивном состоянии из-за того, что ее муж уехал в Россию на заработки и долгое время не давал о себе знать.

Как сообщили в министерстве по делам семьи Узбекистана, ребенок после падения с 5-метровой высоты в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Против матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство – ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ребенок при падении получил травмы, но что самое странное: медведь проявил удивительное для хищника милосердие и не тронул раненую девочку, предпочтя отойти в сторону.

Сотрудники зоопарка стали заманивать медведя в безопасное помещение в вольере, куда мишка ушел, как говорится, без лишних телодвижений.

С редакцией Minval.az связался зоолог, смотритель медведей Таир Нуризаде, ранее работавший в Бакинском зоопарке и рассказал, что речь идет о его бывшем питомце — медведе Зузу, которого вместе с мишкой Мотей в 2019 году из Бакинского зоопарка отправили в Ташкент по программе обмена животными.

«После прочтения новости все мои друзья и коллеги, живущие на территории стран бывшего СССР, звонили мне, так как знали, что медведь-герой — никто иной, как наш бакинский мишка Зузу. А кличку он свою получил еще во младенчестве: он сосал соску и притом произносил звуки «зузузузузузу». Я так и назвал его Зузу. Не удивительно, что Зузу не тронул девочку, он не был агрессивным. Мы спокойно заходили к нему в вольер и играли с ним как с собачкой, он получил прекрасное воспитание в атмосфере любви и добра, – рассказывает Таир. – И потому я не удивился, что даже при виде крови Зузу не тронул эту малышку. Получается, что разум и доброе сердце у Зузу гораздо выше инстинктов хищника. Из этого можно сделать только один вывод: животные иногда милосерднее, чем люди — это видно на примере поведения матери этой бедной девочки, и нашего кавказца Зузу, пощадившего раненую малышку».

Яна Мадатова