Завтра в Баку будет туман

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

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В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем 2-7° тепла.