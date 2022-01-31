Посол Великобритании предложил участие женщин в операции по разминированию освобожденных территорий

«У нас есть рабочие планы в связи с очисткой от мин на освобожденных территориях. Ни в одном из 700 мероприятий в этом рабочем плане не предусмотрено участие женщин».

Об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции «Женщины, мир и безопасность: Роль женщин в восстановлении в постконфликтный период», организованной Центром анализа международных отношений и азербайджанским представительством ООН, передает АПА.

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Посол Великобритании в Азербайджане предложил участие женщинам в операции по очистке от мин: «Возможно, в связи с этим можно внести изменения в законодательство. Должны быть определены бюджеты с учетом гендерного вопроса. Предположим, женщины могут быть привлечены к оказанию мобильных медицинских услуг на этих территориях. В принятии решений также должно быть определено участие общин».