Дежурная часть: В Баку мужчина из-за земли совершил акт самосожжения  

Мужчина облился бензином и сжег себя

Акт самосожжения учинил житель Баку в поселке Шувелан Хазарского района в ночь на 31 января. Музаффар Багиров (1973 г.р.) явился в дом своего брата Эльмара Багирова (1974 г.р.), и облившись бензином, поджег себя. В результате мужчина получил ожоги второй степени тяжести. В настоящее время пострадавший находится в Ожоговом центре Городской клинической больницы №5.

Известно, что самосожжение стало формой протеста против притязаний родного брата на земельный участок. Мужчины никак не поделят недвижимость. В настоящее время разбирательство по факту ведут сотрудники 1-о отделения полиции Хазарского района.

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В Баку за день совершено три самоубийства

В минувшую субботу по столице Азербайджана было совершено три самоубийства. В Гарадагском районе в своей квартире, на двери повесилась 16-летняя Момина Гарибли. Тело девушки обнаружили днем.

В поселке Локбатан того же района, в подвале своего дома повесился Рамал Хабиев (1984 г.р.).

В Хатаинском районе Баку покончила с собой Ильхама Акперова (1981 г.р.). Женщина выбросилась из окна пятого этажа жилого дома №29/44, расположенного на улице Мухаммеда Хади. В настоящее время в районных прокуратурах выясняют причины, толкнувшие этих людей на крайние меры.

В Баку мужчина отравился угарным газом

Несчастный случай произошел в Бинагадинском районе столицы. В поселке Сулутепе в ванной комнате отравился угарным газом квартирант-житель Астаринского района Руслан Садыхов (1987 г.р.).

Отметим, что за минувшие выходные в Сураханском районе было совершено два убийства, в результате которых убито три человека. За январь в Баку было совершено пять убийств, из них четыре раскрыты. За два последних дня было зарегистрировано 88 краж частного и государственного имущества и 22 преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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