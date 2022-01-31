В Азербайджане создана Федерация зимних видов спорта.
Президентом федерации избран Фуад Нагиев, генеральным секретарем — Гюнель Бадалова, сообщает Report.
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Новая федерация будет заниматься развитием горнолыжного вида спорта, сноубординга, лыжного альпинизма и фигурного катания.
После учредительной конференции, проведенной в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Ф.Нагиев заявил журналистам, что Федерация горнолыжного спорта Азербайджана и Федерация фигурного катания Азербайджана упразднены.
Одновременно были внесены изменения в устав новой федерации.