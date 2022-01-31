Минтранс увеличил число автобусных рейсов в Шушу и снял главное ограничение

Изменено расписание автобусных маршрутов на освобожденные территории.

Об этом сообщает Министерство цифрового развития и транспорта.

Следует отметить, что 24 января были запущены первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурно-духовную ценность для народа Азербайджана.

На сегодняшний день успешно выполнено 12 рейсов в Шушу и Агдам. Граждане купили в общей сложности более 1100 билетов по соответствующим направлениям. В расписание автобусов внесены некоторые изменения с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий горожан. Таким образом, в результате анализа было определено, что существует больший спрос на маршрут Баку-Шуша-Баку, и было принято решение об открытии дополнительного рейса в этом направлении. С 16 февраля автобусное сообщение Баку-Шуша-Баку будет осуществляться не два, а три раза в неделю.

Изменения в расписании рейсов по другим направлениям приведены в таблице ниже.

Одним из важных изменений является снятие введенного на начальном этапе ограничения на разовые поездки с учетом большого количества обращений граждан. Граждане теперь могут путешествовать в любом направлении без каких-либо ограничений.

Следует отметить, что водители и волонтеры, сопровождающие пассажиров в автобусах, были привлечены к инструктажам по безопасности. Для информирования и инструктажа пассажиров в автобусах демонстрируются видеоролики о минной безопасности, а на каждое сиденье кладется брошюра с инструкцией. Во время визита автобусы сопровождают сотрудники МВД.