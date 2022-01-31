Ильхам Алиев: Если люди стоят в очереди часами, это уже не «ASAN xidmət»

Хотя основное внимание мы уделяем освобожденным землям — Карабаху и Зангезуру, в то же время в центре нашего внимания постоянно находятся все остальные наши города и районы.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

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«Несколько лет назад в Гяндже был открыт Центр обслуживания ASAN xidmət. Но спрос настолько велик, что образовались очереди. Безусловно, особенностями «ASAN xidmət» являются прозрачность, современные услуги, удобство. Именно поэтому мы назвали услугу «ASAN». Если есть очереди и люди стоят в очереди часами, это уже не «ASAN xidmət» («легкая услуга»- ред.). Поэтому по моему указанию был создан второй Центр «ASAN xidmət», более крупный, чем первый. Он официально открылся сегодня и начнет прием граждан через несколько дней. Таким образом, очереди будут устранены», — отметил глава государства.