Шафиев: Среди желающих вернуться вынужденных переселенцев большинство составляют женщины

«Мне были представлены результаты опроса в связи с возвращением вынужденных переселенцев на родные земли. Процент желающих вернуться очень высок».

Об этом заявил сегодня председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на конференции «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановительных работах в постконфликтный период», организованной Центром анализа международных отношений и азербайджанским представительством ООН, передает АПА.

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Ф.Шафиев сказал, что среди вынужденных переселенцев, желающих вернуться, большинство составляют женщины.