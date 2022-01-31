Строительство автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты идет полным ходом

Продолжается строительство автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дорога является одним из проектов, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, она сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

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Общая протяженность дороги, соединяющей 4 населенных пункта, составит 22 километра.

В рамках проекта также предусмотрено строительство нового автомобильного моста через реку Индже.

На последнем этапе проекта будут проведены работы по строительству автобусных остановок, установке дорожных знаков, указателей и информационных табличек с целью обеспечения нормального движения автотранспорта.

Все работы выполняются ООО «Дорожная эксплуатация №17» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана под контролем руководства Агентства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.