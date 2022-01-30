Боярышник продлит вашу жизнь

Ягоды боярышника богаты антиоксидантами, они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь человеку уменьшить кровяное давление, значительно продлив ему жизнь. Об этом пишет издание Express.

Кроме того, по мнению специалистов, боярышник может снижать риск возникновения сердечного приступа. Благодаря содержанию флавоноидов и пектинов он уменьшает уровень холестерина в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Медики отмечают, что если человек постоянно употребляет алкоголь и кофе, то ягоды не смогут устранить последствия их негативного влияния на кровяное давление. Они советуют в первую очередь отказаться от этих вредных привычек, а также уделять время физической активности.

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